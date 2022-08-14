البابا تواضروس

البابا تواضروس يصدر بيانا بشأن حريق كنيسة القاهرة

2022-08-14 / 13:26
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هبة بريس - وكالات

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التعازي لأسر ضحايا الحريق الذي اندلع، الأحد، في كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة في الجيزة، بحسب بيان رسمي.

وقال البابا تواضروس في بيان: نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين”.

وأكد البابا على تواصله المستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المسؤولين.

وأضاف:”إذ نعزي أسر الضحايا فإننا نصلي من أجل المصابين والمجروحين واثقين أن يد الله ترحمنا جميعًا”.

واندلع حريق بكنيسة أبو سيفين بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة 14 آخرين، وفق حصيلة أولية.

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‫2 تعليقات

  1. عليكم،اللعنة يامن،ابعدتم،الناس عن دين،الاسلام ايها الضالون،اضللتم انفسكم،واضللتم الناس، ايها المشركون،ان الدين،عند،الله،الاسلام اما المسيحية مجرد،شريعة ومحرفة، وانتم تعلمون ذلك،ايها،الضالون

  2. المسلمون كل سنة يقتلون في الحرم المكي بأمر من خالقهم والمسيحيون يقتلون في الكنائس بأمر من خالقهم. ياله من خالق مريض نفسيا يتلدد بقتل الناس الذين يأتون لبيوته.ضيوف الرحمان يسقط عليهم الرحمان الرافعات بإذنه ويموتون شر موتة والمسيحيين كذلك. لا إله ولا يحزنون الخوريف في الخوريف

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