سبتة..انقاذ 11 طفلا مغربيا حاولوا الهجرة على متن قارب الى اسبانيا

2022-08-14 / 13:18
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هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الحماية المدنية بسبتة المحتلة، من انقاذ 11 قاصرا مغربيا تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا، حاولوا الوصول الى الضفة الأخرى عبر قارب “تقليدي “.

وبحسب جريدة “الفارو دي سوتا” فقد حاول الاطفال القاصرين عبور مضيق جبل طارق للوصول للضفة الأوروبية انطلاقا من سبتة المحتلة، قبل ان يتم اعتراض قاربهم بعد ان تم رصدهم على بعد كلمترات من سواحل المدينة المحتلة .

واوضح المصدر ذاته ان صحة القاصرين الذين تم توقيفهم ،جيدة ،حيث تم نقلهم الى مركز خاص بثغر سبتة المحتل .

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‫2 تعليقات

  2. عار كبير على جبين الحكومة و الامن المغربي يتركون ابناء الشعب تغامر في البحر . يجب مراقبة التامة و الكاملة لشمال المملكة ، و يجب كذالك توبيخ الاباء و الامهات التي تترك اولادها تغامر في البحار الا اذا كان هؤلاء من ابناء الزينة لا يعرفون أباءهم او امهاتهم .

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