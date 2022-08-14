الكنيسة القبطية في مصر: 41 قتيلا في حريق كبير بكنيسة غرب القاهرة

هبة بريس - وكالات

أفادت الكنيسة القبطية في مصر بمصرع 41 شخصا، وإصابة آخرين، في حريق كبير شب في كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

وتبين أن النيران اشتعلت بالكنيسة، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين، فيما بدأ رجال الحماية المدنية في محاصرة الحريق وإخماده.

هذا وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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