“ترأس المغرب التطواني سابقا وتزعم أكبر شبكة مخدرات “..بلجيكا تسلم التمسماني الى المغرب

هبة بريس - الرباط

قالت السلطات البلجيكية أمس السبت ، أنها سلمت المغرب منذ 10 أيام، وحيد التمسماني، المتهم بادارة شبكة لترويج المخدرات بأوربا ، وذلك بعد مرور أشهر على اعتقاله بالعاصمة البلجيكية بروكسيل .

وسبق ان تقلد وحيد التمسماني ، رئاسة الفريق التطواني ، حيث تمكن من تكوين شبكة كبيرة للاتجار في الحشيش والكوكايين اتخذت من محور شمال المغرب منطلقا لها ، عبر شحن المخدرات من الناظور، ال ملقة ومن ثمة الى روما وأمستردام ولندن وإيبيزا.

التمسماني الذي يلقب بقائد “كارتيل تطوان” كان قد اعتقل باسبانيا سابقا ، ليعود الى استئناف نشاطه الى ان تم توقيفه مؤخرا ببلجيكا وتسليمه للسلطات المغربية .

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