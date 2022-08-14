“ترأس المغرب التطواني سابقا وتزعم أكبر شبكة مخدرات “..بلجيكا تسلم التمسماني الى المغرب

2022-08-14 / 11:49
0
هبة بريس - الرباط

قالت السلطات البلجيكية أمس السبت ، أنها سلمت المغرب منذ 10 أيام، وحيد التمسماني، المتهم بادارة شبكة لترويج المخدرات بأوربا ، وذلك بعد مرور أشهر على اعتقاله بالعاصمة البلجيكية بروكسيل .

وسبق ان تقلد وحيد التمسماني ، رئاسة الفريق التطواني ، حيث تمكن من تكوين شبكة كبيرة للاتجار في الحشيش والكوكايين اتخذت من محور شمال المغرب منطلقا لها ، عبر شحن المخدرات من الناظور، ال ملقة ومن ثمة الى روما وأمستردام ولندن وإيبيزا.

التمسماني الذي يلقب بقائد “كارتيل تطوان” كان قد اعتقل باسبانيا سابقا ، ليعود الى استئناف نشاطه الى ان تم توقيفه مؤخرا ببلجيكا وتسليمه للسلطات المغربية .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : في عز أزمة المياه فندق مصنف يبذر المياه على زبنائه( صورة)

أكادير : في عز أزمة المياه فندق مصنف يبذر…

2022-08-13 / 22:51
Photo of “فيديو سرقة سيارة أجرة “..أمن البيضاء يحدد هوية المشتبه فيهما ويوقف أحدهما

“فيديو سرقة سيارة أجرة “..أمن البيضاء يحدد هوية المشتبه…

2022-08-13 / 21:27
Photo of “فرق مكافحة العصابات وحوادث السير “..الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بالأمن الوطني

“فرق مكافحة العصابات وحوادث السير “..الحموشي يؤشر على تعيينات…

2022-08-13 / 18:56
Photo of تطوان ..ايداع مالك قوارب ترفيهية سجن الصومال

تطوان ..ايداع مالك قوارب ترفيهية سجن الصومال

2022-08-13 / 18:39
Photo of حاولا تهريب 190 كلغ من المخدرات.. 12 سنة سجنا ل”صحافيين” منتحلين صفة بفاس

حاولا تهريب 190 كلغ من المخدرات.. 12 سنة سجنا…

2022-08-13 / 16:55
Photo of استقالة ثقيلة تهز مجلس جماعة مكناس.. و الرئيس باحجي في ورطة..؟

استقالة ثقيلة تهز مجلس جماعة مكناس.. و الرئيس باحجي…

2022-08-13 / 16:45
Photo of تسجيل 117 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 117 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ”كورونا” في 24…

2022-08-13 / 16:16
Photo of “إنوي” تثير غضب المصطافين المغاربة بالشواطئ.. ومطالب بإصلاح “ريزو الأنترنت”

“إنوي” تثير غضب المصطافين المغاربة بالشواطئ.. ومطالب بإصلاح “ريزو…

2022-08-13 / 16:09
Photo of البنك الدولي: المغرب أكثر تعرضا للمخاطر الجيولوجية والمناخية

البنك الدولي: المغرب أكثر تعرضا للمخاطر الجيولوجية والمناخية

2022-08-13 / 14:06
Photo of شعب عربي يتصدر قائمة “الأكثر غضبا”..المغرب في هذا الترتيب

شعب عربي يتصدر قائمة “الأكثر غضبا”..المغرب في هذا الترتيب

2022-08-13 / 11:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق