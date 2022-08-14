مصر.. عشرات الإصابات بحريق في كنيسة

2022-08-14 / 11:31
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هبة بريس -

أصيب العشرات الأحد، من جراء اندلاع النيران في كنيسة بمحافظة الجيزة في منطقة القاهرة الكبرى.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى نقل 55 مصابا من الحريق الذي شب في كنيسة الشهيد أبو سيفين في منطقة إمبابة بالجيزة إلى المستشفيات.

وأضافت الصحة المصرية أن العمل جار على حصر عدد المتوفين، لكنها لم تذكر رقما.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، إن الوزارة دفعت بـ 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق، حيث عملت على نقل المصابين إلى مستشفيي إمبابة العام، والعجوزة، ويجري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.

وأشار عبد الغفار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة.

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