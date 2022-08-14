“الأنهار تتبخر “..الجفاف يبلغ أرقاما قياسية في أوروبا

2022-08-14 / 11:10
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هبة بريس - وكالات

حذر باحثون في المفوضية الأوروبية، من أن الجفاف الذي يجتاح معظم دول الاتحاد الأوروبي سيكون الأسوأ منذ 500 عام.

كما صنفت الأرصاد الجوية الأوروبية شهر يوليوز الماضي الأكثر سخونة على الإطلاق.

وأعلنت الحكومة البريطانية، رسميًّا، حالة الجفاف في جنوبي ووسط وشرقي المملكة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار.

وأعلنت المجموعة الوطنية للجفاف التابعة لوكالة البيئة البريطانية أن الحكومة ستفرض قيودًا على الاستخدام التجاري للمياه في المناطق المتضررة إثر إعلان حالة الجفاف.

ونقلت صحيفة (الغارديان) البريطانية عن وكالة البيئة قولها “لا توجد إشارات قوية على وقوع تحسّن كبير في ظروف الجفاف الحالية”.

وفرضت أجزاء أخرى من بريطانيا حظرًا على استخدام خراطيم المياه حيث تحذر فرق الإطفاء من نشوب حرائق غابات بسبب شدة الجفاف.

ورصدت وكالة (الأناضول) التركية انخفاض مستوى المياه في عدة نقاط بنهر أفون (120 كيلومترًا) الذي يُعد من أهم مصادر المياه غربي بريطانيا، بجانب شبه جفاف لمياه النهر في منطقتي بريستول وكليفتون.

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