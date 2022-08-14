فيضانات السودان تودي بحياة عشرات الأشخاص

هبة بريس - وكالات

تسببت فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة في السودان بمقتل 52 شخصا على الأقل في حصيلة أولية، وإلحاق أضرار بآلاف المنازل منذ بدء موسم المطر في مايو حسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية. وتعاني عدد من ولايات السودان سنويا من فيضانات مدمرة، خاصة خلال شهري غضت وسبتمبر، وتسبب خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وسط اتهامات للسلطات بعدم اتخاذ تدابير وقائية قبل بدء موسم الأمطار.

ونقل موقع “سودان تريبيون” عن المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني التابع للشرطة السودانية العميد عبد الجليل عبد الرحيم القول إنه منذ بداية الموسم “توفى 52 شخصا وأصيب نحو 25 آخرين في ولايات السودان نتيجة للسيول”. وتتزايد المخاوف من تكرار المشكلات المزمنة التي تعاني منها معظم المدن والقرى النائية في ظل مؤشرات بهطول أمطار غزيرة خلال الشهر الجاري.

وكشف المسؤول الشرطي عن انهيار 5.345 منزلا كليا في جميع أنحاء البلاد، ونحو 2.862 منزلا شهدت انهيارا جزئيا، إلى جانب تدمير 16 من المرافق العامة و39 متجرا ومخزنا، علاوة على تضرر أراض زراعية غمرتها مياه السيول تقدر مساحتها بـ 540 فدانا.

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