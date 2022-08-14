تونس..توقيف إمام مسجد قرأ آيات قرآنية أزعجت وزير الشؤون الدينية

2022-08-14 / 10:38
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هبة بريس- وكالات

فوجئ إمام مسجد تونسي باتصال من السلطات التونسية يطلب منه التوقف عن عمله لفترة مؤقتة بعد إقامته صلاة في حضور وزير الشؤون الدينيّة إبراهيم الشائبي، بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد.

وقد حضر مسؤول الشؤون الدينية التونسي صلاة المغرب في جامع السلام بمحافظة نابل، في شرق تونس، حيث يعمل محمد زين الدين إماما للصلوات الخمس.

ووفقا لتصريحات زين الدين لقنوات إعلامية محلية، فقد تلا الإمام الآيتين رقم 26 و144 من سورة آل عمران في الركعتين الأولى والثانية من الصلاة.

وتقول الآية 26 من سورة آل عمران: “قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

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‫4 تعليقات

  1. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    هذا قران ليس للعب اذا ازعجته احدى الايات فيجب عليه ان يراجع دينه
    لا ان يوقف امام من أأمة الناس

  2. لا اجتهاد مع النص.
    يقول عز وجل:
    ” وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ”

  4. اولا القران ليس كلام الله كما تدعون هل. الله يتكلم بهذا المنطق وثانيا اغلب الايات تستعمل فيه ضمير لغوي كان احدا يتكلم مكان الله يعني هناك وسيط في القران يعني البشر .
    اعرف ان هذا المقال لن ينشر في هذا الموقع لكونه جد حساس .

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