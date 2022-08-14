تونس..توقيف إمام مسجد قرأ آيات قرآنية أزعجت وزير الشؤون الدينية

2022-08-14 / 10:38
0
هبة بريس- وكالات

فوجئ إمام مسجد تونسي باتصال من السلطات التونسية يطلب منه التوقف عن عمله لفترة مؤقتة بعد إقامته صلاة في حضور وزير الشؤون الدينيّة إبراهيم الشائبي، بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد.

وقد حضر مسؤول الشؤون الدينية التونسي صلاة المغرب في جامع السلام بمحافظة نابل، في شرق تونس، حيث يعمل محمد زين الدين إماما للصلوات الخمس.

ووفقا لتصريحات زين الدين لقنوات إعلامية محلية، فقد تلا الإمام الآيتين رقم 26 و144 من سورة آل عمران في الركعتين الأولى والثانية من الصلاة.

وتقول الآية 26 من سورة آل عمران: “قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصر.. عشرات الإصابات بحريق في كنيسة

مصر.. عشرات الإصابات بحريق في كنيسة

2022-08-14 / 11:31
Photo of “الأنهار تتبخر “..الجفاف يبلغ أرقاما قياسية في أوروبا

“الأنهار تتبخر “..الجفاف يبلغ أرقاما قياسية في أوروبا

2022-08-14 / 11:10
Photo of إطلاق نار في القدس.. فلسطيني يسلم نفسه للشرطة الإسرائيلية بعد هجوم على حافلة

إطلاق نار في القدس.. فلسطيني يسلم نفسه للشرطة الإسرائيلية…

2022-08-14 / 10:29
Photo of نقل رئيس وزراء مالي للمستشفى إثر إصابته بـ “مرض خطير”

نقل رئيس وزراء مالي للمستشفى إثر إصابته بـ “مرض…

2022-08-13 / 23:22
Photo of بعد تدهور المحصول .. الهند تتجه إلى حظر تصدير الأرز

بعد تدهور المحصول .. الهند تتجه إلى حظر تصدير…

2022-08-13 / 21:30
Photo of أستاذ من الأزهر : النبي ادريس مصري من الصعيد

أستاذ من الأزهر : النبي ادريس مصري من الصعيد

2022-08-13 / 20:44
Photo of “لوموند”: في حال نشوب صراع ضخم، ستواجه القوات الفرنسية نقصا حادا في المدفعية

“لوموند”: في حال نشوب صراع ضخم، ستواجه القوات الفرنسية…

2022-08-13 / 20:10
Photo of رياح عاتية تقتل شخصا وتصيب 40 آخرين أثناء مهرجان موسيقي باسبانيا

رياح عاتية تقتل شخصا وتصيب 40 آخرين أثناء مهرجان…

2022-08-13 / 19:22
Photo of السعودية تسمح بأداء العمرة لزوارها بكافة أنواع التأشيرات

السعودية تسمح بأداء العمرة لزوارها بكافة أنواع التأشيرات

2022-08-13 / 18:05
Photo of 13 طائرة عسكرية صينية تعبر الخط الفاصل بمضيق تايوان

13 طائرة عسكرية صينية تعبر الخط الفاصل بمضيق تايوان

2022-08-13 / 17:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق