توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد

2022-08-14 / 10:26
0
هبة بريس -

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تعرف درجات الحرارة بعض الانخفاض خلال النهار، وذلك في الشمال والوسط البلاد، مع استمرار طقس نسبي حار بالجنوب الشرقي، شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، المنطقة الشرقية والسهول غرب الاطلس.

وسيلاحظ كذلك ظهور سحب منخفضة مصحوبة بكثل من الضباب وبعض القطرات المطرية بالسهول المحيطية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، ونزول قطرات مطرية مع رعد، وهبات رياح قوية بمرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط، السفو ح الشرقية، الجهة الشرقية، ووشرق الريف.

أما هبات الرياح فستكون قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى، وجنوب شرق المملكة، والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار في بعض المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وشمال المنطقة الشرقية، وشرق السايس، والريف وبالجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الغربية لمرتفعات الأطلس، الواجهة المتوسطية وداخل سوس، وستكون ما بين 17و 23 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فيضانات السودان تودي بحياة عشرات الأشخاص

فيضانات السودان تودي بحياة عشرات الأشخاص

2022-08-14 / 10:56
Photo of غوتيريش يعين أمير محمود عبد الله منسقا لمبادرة حبوب البحر الأسود

غوتيريش يعين أمير محمود عبد الله منسقا لمبادرة حبوب…

2022-08-13 / 20:49
Photo of مخلفات المدير الجهوي للصحة المعفى مستمرة وتعيين اخر خارج الإطار بالمستشفى الاقليمي بإنزكان

مخلفات المدير الجهوي للصحة المعفى مستمرة وتعيين اخر خارج…

2022-08-13 / 09:23
Photo of شركة بريطانية تعلن بدء أشغال حفر بئر غاز في منطقة “لالة ميمونة” نواحي القنيطرة

شركة بريطانية تعلن بدء أشغال حفر بئر غاز في…

2022-08-11 / 19:57
Photo of اسبانيا ..مقتل شاب مغربي بقرون ثور هائج في مهرجان

اسبانيا ..مقتل شاب مغربي بقرون ثور هائج في مهرجان

2022-08-11 / 19:23
Photo of “هزيمة مذلة للجزائر” ..المغرب يقطع الطريق أمام انضمام “الكيان الوهمي ” ل”لكاف”

“هزيمة مذلة للجزائر” ..المغرب يقطع الطريق أمام انضمام “الكيان…

2022-08-11 / 18:23
Photo of إنزكان : إعلان إنقطاع مياه الشرب عن منطقة القليعة اليوم الاربعاء

إنزكان : إعلان إنقطاع مياه الشرب عن منطقة القليعة…

2022-08-10 / 17:17
Photo of التونسي حسام السويسي يعزز صفوف حسنية أكادير خلال الموسم القادم

التونسي حسام السويسي يعزز صفوف حسنية أكادير خلال الموسم…

2022-08-09 / 14:15
Photo of مستعدون لتغيير القانون لطرده! حكومة ماكرون مُصرة على ترحيل إمام مغربي

مستعدون لتغيير القانون لطرده! حكومة ماكرون مُصرة على ترحيل…

2022-08-09 / 11:10
Photo of إنطلاق عودة المهاجرين المغاربة إلى بلد الإقامة وتوقعات مرحلة الذروة نهاية غشت

إنطلاق عودة المهاجرين المغاربة إلى بلد الإقامة وتوقعات مرحلة…

2022-08-09 / 00:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق