توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد

هبة بريس -

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تعرف درجات الحرارة بعض الانخفاض خلال النهار، وذلك في الشمال والوسط البلاد، مع استمرار طقس نسبي حار بالجنوب الشرقي، شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، المنطقة الشرقية والسهول غرب الاطلس.

وسيلاحظ كذلك ظهور سحب منخفضة مصحوبة بكثل من الضباب وبعض القطرات المطرية بالسهول المحيطية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، ونزول قطرات مطرية مع رعد، وهبات رياح قوية بمرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط، السفو ح الشرقية، الجهة الشرقية، ووشرق الريف.

أما هبات الرياح فستكون قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى، وجنوب شرق المملكة، والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار في بعض المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وشمال المنطقة الشرقية، وشرق السايس، والريف وبالجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الغربية لمرتفعات الأطلس، الواجهة المتوسطية وداخل سوس، وستكون ما بين 17و 23 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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