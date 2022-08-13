نقل رئيس وزراء مالي للمستشفى إثر إصابته بـ “مرض خطير”

2022-08-13 / 23:22
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هبة بريس - وكالات

أعلن مسؤولون في مالي، اليوم السبت، نقل رئيس الوزراء في المجلس العسكري إلى المستشفى بعد إصابته بمرض غير محدد.

جاء هذا في تصريحات لأحد مستشاريه وطبيب في العيادة التي يخضع للعلاج فيها، بحسب “فرانس برس”

قال أحد مستشاري رئيس الوزراء، اشترط عدم ذكر اسمه: “رئيس الوزراء تشوغويل مايغا نقل بالفعل إلى عيادة خاصة في باماكو”.
وأضاف المسؤول المالي: “يمكن أن أخبركم في هذه المرحلة أنه في حالة جيدة”.

أكد طبيب في العيادة أن رئيس الوزراء نقل بسبب إصابته بـ “مرض خطير”، مضيفا: “أستطيع أن أخبركم أنه يتعافى بشكل جيد”.
تولى مايغا عدة مناصب وزارية وتم ترشيحه ثلاث مرات للرئاسة قبل أن يعينه زعيم المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا رئيسا للوزراء في يونيو/ حزيران 2021.

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