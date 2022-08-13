أكادير : في عز أزمة المياه فندق مصنف يبذر المياه على زبنائه( صورة)
ع اللطيف بركة : هبة بريس
كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس “عبر صور وفيديوهات توصلت بها الجريدة ، أن مالك فندق مصنف باكادير ، وفي عز أزمة المياه التي تمر بها البلاد والعباد، قام بتبذير المياه بشكل غير مسؤول او أخلاقي لأهمية هذه المادة الحيوية التي أعطت أعلى سلطة في البلاد تعليمات بالحفاظ عليها واستغلالها بشكل أفضل .
صاحب الفندق وخارج رقابة السلطات المحلية، بات يحيي كل يوم حفل يقوم خلاله مستخدموه برش الزبائن بالماء والصابون، وهو يقدم أفكار معكوسة ومغلوطة حتى للاطفال بضرورة حماية الثروة المائية للبلاد ، علما أن الدولة تقوم بنشرات إعلانية في قنواتنا الرسمية، من أجل التحسيس والتوعية بأهمية الحفاظ على المياه .
وضعية تسائل السلطات المختصة، وعدم تفعيل الرقابة رغم مذكرة وزارة الداخلية للولاة والعمال، من أجل التصدي الى كل التصرفات التي من شأنها تبدير المياه .
ما رأيك؟
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14 تعليقات
لا أحد أقوى و أعلى من القانون يجب محاسبة كل من فكر في تجاوز تعليمات تصب في المصلحة العامة للبلاد.
إستغلال سافر لمورد مهم وحيوي لم يعد يحتمل الإستهتار في طريقة استغلاله في ظل الأزمة المائية التي تشهدها البلاد يجب معاقبة كل مخالف لتعليمات السلطات بهذا الشأن.
الحفاظ على الثروة المائية مسؤولية الجميع خصوصا في الظروف الراهنة التي تنذر بخطر جفاف على الأبواب لأن كل المؤشرات الطبيعية تدل على ذلك.
العقليه المتخلفه، معظم رجال الأعمال للأسف الشديد يجهلون أقل الثقافات لأنهم ورثو ثرواتهم عن آبائهم واجدادهم وبالتالي يجهلون حتى الحفاظ عليها ناهيك التروة المائية….
ندوات وحملات تحسيسية وإجراءات تفعل على قدم وساق لترشيد وعقلنة استهلاك المياه كل هذا وذاك ولا زال البعض في غفلة عن الوضعية المائية الصعبة التي تمر بها بلادنا أو بالأحرى غير مبال فمصلحته الشخصية فوق كل إعتبار.
يجب معاقبة صاحب الفندق الذي تجاوز كل التعليمات والمجهودات المبذولة في الحفاظ على الماء ليكون عبرة لمن يعتبر ليصحح كل مستهتر سلوكه تجاه إستغلال المياه.
تطغى المصلحة الشخصية للبعض على المصلحة العامة وهنا يحدث الخلل الذي يعرقل تقدم أي أمة على وجه الأرض وخصوصا يتعلق الأمر هنا بمورد حيوي لا غنى لأي أحد عليه مصداقا لقوله تعالى:”وجعلنا من الماء كل شيء حيا”.
أليس على هؤلاء الزبناء أيضا المشاركة في الحفاظ على هذه المادة الحيوية التي تعني الجميع ألم يروا أن الإستمتاع بالمياه كاف داخل أحواض السباحة بدون تبذيره خارجها.
الله يهدي ما خلق
لا حولة ولا قوة الا بالله
يجب الضرب بيد من حديد لكل نت سولت له نفسه تبدير المياه
لا يجب الاستهانة بخطورة الموضوع
نتمناو السنة المقبلة تتساقط الامطار ونتخلص من مشكل النذرة
لا داعي لتضخيم الأمور هناك فئة فوق القانون و لن تحاسب على شيئ لهذا وجب نسيان الموضوع مادام الأمر يتعلق بهم