أكادير : في عز أزمة المياه فندق مصنف يبذر المياه على زبنائه( صورة)

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس “عبر صور وفيديوهات توصلت بها الجريدة ، أن مالك فندق مصنف باكادير ، وفي عز أزمة المياه التي تمر بها البلاد والعباد، قام بتبذير المياه بشكل غير مسؤول او أخلاقي لأهمية هذه المادة الحيوية التي أعطت أعلى سلطة في البلاد تعليمات بالحفاظ عليها واستغلالها بشكل أفضل .

صاحب الفندق وخارج رقابة السلطات المحلية، بات يحيي كل يوم حفل يقوم خلاله مستخدموه برش الزبائن بالماء والصابون، وهو يقدم أفكار معكوسة ومغلوطة حتى للاطفال بضرورة حماية الثروة المائية للبلاد ، علما أن الدولة تقوم بنشرات إعلانية في قنواتنا الرسمية، من أجل التحسيس والتوعية بأهمية الحفاظ على المياه .

وضعية تسائل السلطات المختصة، وعدم تفعيل الرقابة رغم مذكرة وزارة الداخلية للولاة والعمال، من أجل التصدي الى كل التصرفات التي من شأنها تبدير المياه .

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