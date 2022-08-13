أنشيلوتي يعلن أن النادي الملكي سيكون آخر محطاته قبل الاعتزال

2022-08-13 / 22:21
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هبة بريس - الرياضة

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، أن النادي الملكي سيكون آخر محطاته قبل الاعتزال.

وقال أنشيلوتي، في مقابلة صحفية نشرت اليوم السبت، إن “هذه المرحلة في ريال مدريد ستنهي مسيرتي كمدرب والتفرغ لحياتي الخاصة”.

وتابع: “حتى سنوات قليلة مضت، كانت أولوياتي تتجه للأمور الفنية، والآن أركز على العلاقات الإنسانية، والتعرف على الأشخاص والأجيال الجديدة”.

وتابع: “إذا تحدثنا عن الألقاب، فأنا أشعر بالارتباط مع الريال وميلان، إن مدريد الحالي على مستوى عالٍ للغاية، وهذا ليس فنيًا فقط، إنه فريق جاد ويضم لاعبين يمتازون بالتواضع، حتى النجوم يتصفون بالواقعية”.

وختم: “مودريتش وكاسيميرو وبنزيما هم الأكثر خبرة ويديرون المجموعة، ولا جدال حول الجودة التي في الفريق، لكنها لن تكون كافية فقط، إن الأمور الإنسانية مهمة ومدريد استثنائي”

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