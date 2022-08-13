لعرض الملفات الاستعجالية ..الفريق الحركي يطالب بعقد دورة استثنائية للبرلمان

هبة بريس - الرباط

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب الى عقد دورة استثنائية للبرلمان، بغية عرض القضايا والملفات ذات الطابع الاستعجالي من قبيل القانونين الإطار المتعلقين بميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة وتخصيص دورة أكتوبر لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

و دعا نواب حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار بمناسبة إعداد مشروع القانون المالي المقبل توصيات واقتراحات التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب.

كما دعا الفريق السالف الذكر كذلك الحكومة للأخذ بعين الاعتبار قانون إصلاح الجبايات وتقارير المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للحسابات.

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