“فيديو سرقة سيارة أجرة “..أمن البيضاء يحدد هوية المشتبه فيهما ويوقف أحدهما
تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يقوم أحدهما بتشتيت انتباه سائق سيارة بشارع “الفداء” بالمدينة، وذلك ليفسح المجال لشريكه من أجل ارتكاب سرقة بالخطف عبر نافذة هذه المركبة.
وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط المصور، أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، والتي أسفرت الأبحاث بخصوصها عن تحديد هويتي المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة أول أمس الخميس، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني.
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ساهمت مبادرة عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في فضح خروقات سافرة في حق المواطنين وهنا يتجلى الدور الإيجابي الذي أصبحت تؤديه هذه المواقع.
لهذا نطالب بتعميم كاميرات المراقبة بجميع شوارع المدن المغربية لأنها وسيلة فعالة تساعد في التخفيف من نسبة الإعتداءات التي أصبحت تؤرق راحة المواطنين الذين فقدوا الإحساس بالأمن والأمان.
وماذا عن الإعتداءات التي لم ترصدها كاميرات هواتف المواطنين والذي يلوذ مرتكبيها بالفرار سالمين بفعلتهم ؟ ألم يؤن الأوان لإستخدام وسائل المراقبة المتطورة وتعميمها في شوارع المدن كباقي دول العالم المتقدمة.
اعتداءات كثرث واستفحلت حتى فقد معها المواطنون الإحساس بالأمن لدرجة أن بعض الناس يضطرون لترك أغراضهم الشخصية المهمة في المنازل مخافة أن يسلبها إياهم هؤلاء المنحرفين.
فقد العديد من الناس إحساسهم بالأمان نظرا لكثرة الإعتداءات التي تشهدها شوارعنا العامة والتي يستخدم فيها المعتدين أسلحة غاية في الخطورة والأدهى أنهم يرتكبون جرائمهم في كبريات الشوارع وأمام الجميع دون خوف ولا إعتبار لأي أحد.
سابقا كان هؤلاء المنحرفين يقومون بالاعتداءات في مناطق أو شوارع وأزقة معينة بعيدة عن انظار المارة، أما اليوم فقد أصبحت كل المناطق مباحة وغير آمنة.