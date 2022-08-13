“فيديو سرقة سيارة أجرة “..أمن البيضاء يحدد هوية المشتبه فيهما ويوقف أحدهما

2022-08-13 / 21:27
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هبة بريس - البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يقوم أحدهما بتشتيت انتباه سائق سيارة بشارع “الفداء” بالمدينة، وذلك ليفسح المجال لشريكه من أجل ارتكاب سرقة بالخطف عبر نافذة هذه المركبة.

وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط المصور، أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، والتي أسفرت الأبحاث بخصوصها عن تحديد هويتي المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة أول أمس الخميس، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني.

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