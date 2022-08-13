غوتيريش يعين أمير محمود عبد الله منسقا لمبادرة حبوب البحر الأسود

هبة بريس -

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة عن تعيين أمير محمود عبد الله من السودان في منصب منسق المنظمة الدولية لمبادرة حبوب البحر الأسود.

وذكر بيان صدر عن المكتب الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة أن عبد الله حل محل فريدريك كيني من الولايات المتحدة الذي اختير على سبيل الإعارة من قبل المنظمة البحرية الدولية منسقا مؤقتا للأمم المتحدة في مركز التنسيق المشترك.

فقد أطلقت أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة مبادرة حبوب البحر الأسود في 22 يوليو لتمكين عملية استئناف صادرات الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، من أوكرانيا عبر ممر إنساني بحري آمن.

وبموجب هذه المبادرة، أُنشئ مركز التنسيق المشترك في 27 يوليو في إسطنبول بتركيا لمراقبة تنفيذ شحن الحبوب من أوكرانيا.

وأفاد المكتب الصحفي لغوتيريش بأن عبد الله يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاما في مجالي الاستجابة الإنسانية وإدارة الشؤون الإنسانية مع برنامج الأغذية العالمي، فضلا عن خبرة متخصصة في عمليات الطوارئ وسلسلة التوريد والأمن.

وفي الفترة من عام 2009 حتى يونيو 2022، شغل منصب نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في برنامج الأغذية العالمي، حيث أشرف على عملياته الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وقبل ذلك، وبدءا من عام 1991، عمل في مناصب مختلفة في برنامج الأغذية العالمي في الميدان والمقر على حد سواء.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6