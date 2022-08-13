أستاذ من الأزهر : النبي ادريس مصري من الصعيد

هبة بريس - وكالات

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن هناك عددا من الأنبياء والصالحين، الذين أخبر بهم القرآن الكريم، مصريون.

وذكر أن سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام، كان مصريا، من أهالي النوبة، وذلك على هامش شرحه لوصية سيدنا لقمان لابنه، التي لخصت رقي التربية، والآداب التي يجب على الوالد تعليمها لولده.

وأضاف أن أول نبي بعد سيدنا آدم، وهو سيدنا إدريس عليه السلام، والمعروف عند أهل الكتاب من المسيحية واليهود باسم “أخنوخ”، كان مصريا من الصعيد.

ولفت إلى أن سيدنا إدريس هو أول من خط بالقلم، وأول من خاط الثياب وتعلم علم الفلك.

وتابع: “هنا في مصر.. العلم خرج من هنا من مصر، من أيام سيدنا إدريس عليه السلام”.

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