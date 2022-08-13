“أزمة الطاقة “..برلماني يسائل الوزيرة بنعلي حول إعادة تشغيل مناجم جرادة

هبة بريس - الرباط

وجه النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عمر أعنان، سؤالا كتابيا الى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستديمة ، بخصوص الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتجنيب المغرب ما وصفها بـ”السكتة القلبية في ظل الأزمة العالمية للطاقة”.

ودعا النائب البرلماني في سؤاله ، الوزيرة بنعلي إلى التفكير في إعادة تشغيل مناجم الفحم الحجري بجرادة للمساعدة في إنتاج الطاقة الكهربائية ، مشيرا الى أن “المغرب ليس بمنأى عن هذه الأزمة التي خلقتها الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا”، مضيفا أن “المغرب يستورد حوالي 11 مليون طن سنويا من الفحم الحجري من أوكرانيا وروسيا، لتشغيل المحطات الحرارية بكل من جرف الأصفر وجرادة وغيرها، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الأمن والسيادة الطاقية بالمغرب”.

وطالب أعنان في سؤاله ب “التفكير في إعادة تشغيل مناجم الفحم الحجري بجرادة، التي تضم احتياطيا بأكثر من 80 مليون طن، في وقت ارتفع ثمنه بأكثر من خمس مرات في السوق الدولية”،

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