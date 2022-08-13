رياح عاتية تقتل شخصا وتصيب 40 آخرين أثناء مهرجان موسيقي باسبانيا
هبة بريس - متابعة
لقي شخص مصرعه وأصيب 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انهيار جزء من منصة في مهرجان للموسيقى الراقصة قرب مدينة فالنسيا باسبانيا .
وقالت السلطات الاسبانية ، ان رياحا عاتية تسببت في سقوط جزء من المنصة بالمهرجان الموسيقي في بلدة كوليرا الساحلية جنوب فالنسيا، ما أدى الى وفاة شخص واصابة اخرين بجروح متفاوتة .
وأضافت السلطات الاسبانية ان الضحية شاب يبلغ من العمر 22 عاما سقط عليه جزء من مسرح المهرجان، وأن ثلاثة بين الجرحى أصيبوا برضوض خطيرة.
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5 تعليقات
الموت للمشركين مالم يثوبوا ضهرت،علامات كثيرة ولا احد،استوعب الدرس،وكل مرة تعود حليمة إلى عادتها القديمة
كوييرا،cullera,,, وليس كوليرا؟؟؟؟؟
ماشاء الله حدث غريب
يا حفيظ احفظنا بحفظك
اللهم توفنى وانت راض عنا وحسن خاتمتنا