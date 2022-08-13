رياح عاتية تقتل شخصا وتصيب 40 آخرين أثناء مهرجان موسيقي باسبانيا

2022-08-13 / 19:22
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هبة بريس - متابعة

لقي شخص مصرعه وأصيب 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انهيار جزء من منصة في مهرجان للموسيقى الراقصة قرب مدينة فالنسيا باسبانيا .

وقالت السلطات الاسبانية ، ان رياحا عاتية تسببت في سقوط جزء من المنصة بالمهرجان الموسيقي في بلدة كوليرا الساحلية جنوب فالنسيا، ما أدى الى وفاة شخص واصابة اخرين بجروح متفاوتة .

وأضافت السلطات الاسبانية ان الضحية شاب يبلغ من العمر 22 عاما سقط عليه جزء من مسرح المهرجان، وأن ثلاثة بين الجرحى أصيبوا برضوض خطيرة.

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‫5 تعليقات

  1. الموت للمشركين مالم يثوبوا ضهرت،علامات كثيرة ولا احد،استوعب الدرس،وكل مرة تعود حليمة إلى عادتها القديمة

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