“فرق مكافحة العصابات وحوادث السير “..الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بالأمن الوطني
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء يوم الجمعة 12 غشت الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن طنجة وورزازات وسيدي قاسم وتيفلت.
وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس لفرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، فضلا عن تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بمدينتي سيدي قاسم وورزازات.
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع إطارين أمنيين على رأس مصالح لاممركزة أخرى للأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بمدينة طنجة، فضلا عن رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تيفلت.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
2 تعليقات
يسعى جاهدا في بناء المؤسسة الامنية تلبية للتعليمات الملكية السامية لامير المؤمنين وتفعيلا لمبدا الكفاءة؛ وهذا عمل جبار يستحق كل التقدير والاحترام؛ لكن ؛ مايغيب عن ذهن السيد المدير العام للامن الوطني ان هناك المئات من ملفات الفساد الاداري لا اقول فوق مكتبه؛ بل توضع مباشرة بسلة المهملات والقمامة وبذون علمه او بأمر منه؛ وهي ملفات تظلمات شرطيين عانوا من جبروت مسؤولين امنيين طغاة؛ حرمتهم هم وابناءهم من كل امتياز؛ تجميد في كل شيء؛ واعتقد ؛ سلوكه هذا لا يرقى الى حمل الامانة كما امر بذلك رب البرية؛ ودعا اليه ملك البلاد؛ افتح ملفات الفساد وعالجها من خلال استقبال المظلومين من الشرطيين الشرفاء ولو ؛ استقبال في كل شهر ؛ تخصيص يوم الجمعة من كل اسبوع لدراسة والبحث عن حلول تعوض الاضرار التي تلحق الابرياء من الشرطيين الشرفاء من طرف من لايخافون الله في ظلم مرؤوسيهم؛ والسىلام على من اتبع الهدى*
خاص المجهر في مدينة سيدي قاسم