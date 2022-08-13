“فرق مكافحة العصابات وحوادث السير “..الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بالأمن الوطني

هبة بريس -

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء يوم الجمعة 12 غشت الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن طنجة وورزازات وسيدي قاسم وتيفلت.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس لفرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، فضلا عن تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بمدينتي سيدي قاسم وورزازات.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع إطارين أمنيين على رأس مصالح لاممركزة أخرى للأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بمدينة طنجة، فضلا عن رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تيفلت.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

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