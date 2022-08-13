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تطوان ..ايداع مالك قوارب ترفيهية سجن الصومال

2022-08-13 / 18:39
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هبة بريس - طنجة

أصدر قاضي التحقيق في ابتدائية تطوان،قرارا يقضي بإيداع صاحب شركة لكراء القوارب الترفيهية والدراجات المائية السجن المحلي بتطوان المعروف ب”سجن الصومال” وذلك على خلفية احباط عملية تهريب للمخدرات على متن قارب “فانتوم” بسبتة المحتلة .

وبحسب مصادر الموقع ، فان المعني بالأمر ادعى خلال التحقيق انه قام ببيع القارب الذي استعمل في عملية التهريب، وهو مالم تقتنع به السلطات القضائية التي أمرت بايداعه سجن الصومال بمدينة تطوان ، في انتظار استكمال التحقيقات .

جدير بالذكر ، ان الحرس المدني الاسباني كان قد اعترضت مطلع الأسبوع الجاري قاربا ترفيهيا ذا محركات قوية في مياه المضيق، على بعد أميال قليلة من ساحل سبتة، محملاً بـ 17 رزمة من الحشيش بلغ وزنها 600 كيلوغرام، والذي انطلق من سواحل المضيق حيث تم توقيف سائق القارب ومرافقه واحالتهم على سجن سبتة المحتلة .

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