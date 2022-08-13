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طنجة ..ثلاثيني ينهي حياته من فوق سطح عمارة

2022-08-13 / 18:19
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هبة بريس - مكتب طنجة

اهتز حي العرفان 2 ، مساء اليوم السبت على وقع حادث انتحار شاب في الثلاثينيات من العمر ، بعد ان ألقى بنفسه من أعلى سطح عمارة سكنية بالمجمع السكني المذكور.

وبحسب مصادر الموقع، فان الهالك الذي تجهل هويته الى حدود كتابة هاته الأسطر قفز من الطابق الخامس لعمارة سكنية ، حيث لقي مصرعه على الفور مخلفا حالة من الصدمة والذهول بين صفوف ساكنة “منطقة بوخالف “.

وفور اخطارها ، انتقلت السلطات الامنية الى عين المكان حيث باشرت اجراءاتها المسطرية لتحديد هوية الهالك ودوافع اقدامه على الانتحار ، فيما قامت عناصر الوقاية المدنية بنقل الجثة صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .

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تعليق واحد

  1. لقد تفاقمت ظاهرة الانتحار بين صفوف الشباب وخصوصا في الآونة الأخيرة ويعزى هذا الى الاكتىاب والتدمر الذي اصبح يعيشه العديد من الشباب لمعاناتهم من الفراغ والبطالة واغلاق ابواب الامال في وجوههم لعدم اكتراث الحكومة باحوالهم واوضاعهم المعيشية المزرية لذا على الحكومة إيجاد حلول سريعة وناجعة لحل معضلة البطالة التي تمخر في المجتمع بفتح اوراش شغل وجلب استثمارات أجنبية للتخفيف من هذه الظاهرة الخطيرة الدخيلة على بلدنا

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