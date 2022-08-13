السعودية تسمح بأداء العمرة لزوارها بكافة أنواع التأشيرات

2022-08-13 / 18:05
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ،انه أضحى بإمكان الأشخاص من كافة بلدان العالم ،الحاصلين على جميع أنواع التأشيرات لدخول المملكة، أداء مناسك العمرة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إنه تقرر إتاحة إمكانية تأدية العمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إضافة إلى القادمين للمملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول شنغن وذلك خلال أثناء إقامتهم بالمملكة.

وأضافت أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية مناسك العمرة ،وتقديم كل الخدمات بجودة عالية وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية وفقا لمستهدفات برامج رؤية المملكة في افق العام 2030.

وأشارت الوزارة الى أنها وضعت بالتعاون مع عدد من الشركات ووكالات السياحة المعتمدة منصة تحت اسم « مقام »، تتيح إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة.

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