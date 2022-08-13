Pilots of Chengdu Aircraft Corporation's J-10 for the People's Liberation Army Air Force (PLAAF) march after performing a flight demonstration programme at the 13th China International Aviation and Aerospace Exhibition in Zhuhai, in southern China's Guangdong province on September 28, 2021. (Photo by Noel Celis / AFP)

13 طائرة عسكرية صينية تعبر الخط الفاصل بمضيق تايوان

2022-08-13 / 17:04
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، السبت، أن 13 طائرة من سلاح الجو الصيني عبرت الخط الفاصل بمضيق تايوان.

وأكدت أن الصين تواصل تحركاتها العسكرية قرب تايوان.

من جهة أخرى، عبرت وزارة الخارجية التايوانية عن “امتنان عميق” للولايات المتحدة لاتخاذها “تدابير متينة” للحفاظ على السلامة والأمن في مضيق تايوان والمنطقة.

وقالت في بيان، السبت، إن “التخويف العسكري والاقتصادي غير المبرر الذي تمارسه الصين” قد “عزز وحدة وصمود المعسكر الديمقراطي العالمي”.

وكان كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون آسيا، كورت كامبل، أكد، الجمعة أن الصين “بالغت في رد فعلها” تجاه زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي إلى تايوان، والتي أطلقت بعدها بكين مناورات الحربية حول الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

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