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حاولا تهريب 190 كلغ من المخدرات.. 12 سنة سجنا ل”صحافيين” منتحلين صفة بفاس

2022-08-13 / 16:55
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هبة بريس _فاس

مغامرة شخصين منسوبين على الجسم الصحفي، إنتهت بهما في السجن بعد إدانتهما بعقوبة سالبة للحرية، لمحاولتهما تهريب المخدرات على متن سيارتين إحداهما تابعة لوكالة لكراء السيارات بمكناس، قبل إيقافه من طرف أمن تاونات رفقة فتاة على علاقة بأحدهما، لم تسلم من العقاب.

6 سنوات سجنا نافذة والغرامة، هي العقوبة التي أدين بها كل واحد من المتهمين اللذين يحملان بطاقتي موقع إلكتروني ووضعا شارتي الصحافة على واجهتي السيارتين، من طرف المحكمة الابتدائية بتاونات قبل استئناف الحكم وعرضه على الغرفة الجنحية الاستئنافية.

الفتاة مرافقتهما بدورها أدينت ب5 سنوات سجنا نافذة للفساد ومشاركتها في الأفعال المنسوبة لمرافقيها في هذه المغامرة التي حاولوا فيها تهريب كمية كبيرة من المخدرات من منطقة كتامة، قبل توصل الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاونات، بمعلومات دقيقة عن هذه العملية التي أجهضتها بعد اعتقالهما بالنفوذ الترابي لجماعة خلالفة على الطريق الوطنية رقم 8 بين تاونات وكتامة.

مصالح الأمن حجزت لدى المتهمين 190 كلغ من مخدر الشيرا وكميات أخرى متفاوتة من الكيف والكوكايين والجعة، فيما لوحظ ان بعض رزم المخدرات تحمل أسماء مدن معينة ما يوحي أنهم كانوا بصدد نقلها لوجهاتها.

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تعليق واحد

  1. نشكر السلطات الامنية على يقظتها وعلى مهنيتها العالية في نجاحها في عملية ايقاف اشخاص ينقلون مخدرات على متن سيارات قصد توزيعها للبيع في مناطق مختلفة من المملكة اثر ذلك نشكر الإدارة العامة للأمن الوطني على مجهوداتها وعلى رأسها السيد عبداللطيف الحموشي الذي ادار هذه الإدارة بكفاءة عالية ومهنية رزينة الى جانب الحكامة المدروسة والمسؤولة والجادة التي اعطت زخما قويا واشعاعا كبيرا بخدماتها الجليلة ومجهوداتها الدؤوبة المقدمة إزاء الوطن والمواطنين

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