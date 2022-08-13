استقالة ثقيلة تهز مجلس جماعة مكناس.. و الرئيس باحجي في ورطة..؟

هبة بريس - مكناس

هبة بريس – مكناس

تسود حالة من الاحتقان داخل مجلس جماعة مكناس بالرغم من تدخل عةمل الاقليم الذي تدخل لوضع حد لحالة الاحتقان الذي تعرفه الجماعة، والتي نتج عنها تعثر مجموعة من المشاريع والخدمات الجماعية، وقد أفرز التزام جواد باحجي رئيس الجماعة بعدة أمور كانت موضع خلاف بينه وبين فريق أغلبيته المسيرة وباقي مكونات المجلس، إلا أن الامور مازالت في تدهور وخرجت عن السيطرة، بعدما قدم نائب لجنة التنمية الاقتصادية والثقافية والرياضية والاجتماعية، استقالته من منصبه، يوم الأربعاء من أسبوعنا الجاري، احتجاجا على رئيس الجماعة جواد باحجي.

هذا، وجاء في نص الاستقالة التي وضعها نائب رئيس هذه اللجنة عن حزب الديموقراطيين الجدد على مكتب رئيس المجلس الجماعي لمكناس، تبرير الاستقالة بعدة أسباب من بينها طريقة تسيير المجلس، مؤكدا أنها “لا تشرف المستوى الذي كنا ننتظره، وخاصة الظرفية التي أصبحنا نعيشها في المجلس جراء الارتجال، واتخاذ القرارات الإنفرادية دون الرجوع إلى أجهزة المجلس.

ومع هذه المشاكل المطروحة يعتزم المنعشين العقاريين بمدينة مكناس بعد ربطهم اتصال بهبة بريس على تنظيم وقفة احتجاجية على رئيس مجلس جماعة مكناس ” جواد باحجي ” بداية الاسبوع القادم بسبب المشاكل التي يتخبطون فيها مع رئيس المجلس الجماعي بدون آذان صاغية لفك مشاكلهم المطروحة، لاسيما ان مكناس تعرف ركودا مند تعيين ” جواد باحجي ” على رأس هدا المجلس، ورئيس الحزب لايبالي لهذه المشاكل المطروحة التي تعاني منها ساكنةالعاصمة الإسماعيلية

بسبب توقف عجلة التنمية رغم أنه إلتقى بهم في مناسبة سابقة بدون نتيجة .

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