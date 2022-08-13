محامٍ هندي يفوز بدعوى استمرت 22 عاماً سببها 25 سنتاً

2022-08-13 / 16:30
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هبة بريس _ وكالات

ربح محامٍ هندي دعوى قضائية استمرت 22 عاماً، كان قد أقامها على شركة السكك الحديد التابعة للدولة، بسبب بيعها تذكرة له بسعر يفوق سعرها الأساسي بعشرين روبية. وأكّد الجمعة أنّه استمر في المعركة القضائية بهدف تبيان الحقيقة.

واشترى تونغناث شاتورفيدي، عام 1999، تذكرة من مسقط رأسه ماثورا الواقعة في ولاية أوتار براديش (شمال)، للذهاب يوم عيد الميلاد إلى موراداباد التي تبعد 300 كيلومتر عن المنطقة التي يتحدر منها.

لكنّ الموظف المسؤول عن التذاكر باع المحامي تذكرة مقابل 90 روبية (1,12 دولار) بدل سعرها الأساسي البالغ 70 روبية (87,23 سنتاً).

وبعدما رُفضت طلباته المتكررة لاسترجاع المبلغ، أقام شاتورفيدي دعوى أمام محكمة حماية المستهلك في ماثورا التي توصلت هذا الشهر إلى حكم يلزم شركة سكك الحديد بدفع تعويضات للمحامي قيمتها 15 ألف روبية (186,78 دولاراً).

وقال شاتورفيدي في تصريح لوكالة فرانس برس، من أمام المحكمة، إنّ “الأمر لم يكن يتعلق بالحصول على تعويضات، بل بحقوقي”. وأضاف: “يحق لي كمواطن أن أطلق عملية إعادة نظر في الممارسات التعسفية والفاسدة من الدولة أو إحدى مؤسساتها”.

تبرز هذه القضية البطء المزمن في النظام القضائي في الهند الذي تنظر محاكمه في نحو خمسين مليون دعوى.

وقال شاتورفيدي: “شعرت بالإحباط نتيجة التأخير الذي يحصل عادة في المحاكمات، لكنني كنت مصمماً على الاستمرار في القضية حتى صدور الحكم”.

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