كيسنجر: الولايات المتحدة على شفا حرب مع روسيا والصين

2022-08-13 / 16:23
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هبة بريس _ وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر إن الولايات المتحدة تقف “على شفا حرب مع موسكو وبكين بشأن قضايا خلافية نحن مسؤولون جزئيا عن ظهورها”.

وقال كيسنجر الذي شغل منصب وزير الخارجية من عام 1973 إلى عام 1977 خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: “نحن على وشك الدخول في حرب مع روسيا والصين بشأن قضايا نحن مسؤولون جزئيا عن ظهورها، دون أي يكون لدينا أية فكرة عن كيفية إنهائها، أو ما الذي ستؤدي إليه”.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إلى أن “كل ما يمكن فعله ليس تصعيد التوتر ومن ثم خلق خيارات، وإنما منذ البداية يجب أن يكون هناك هدف من وراء هذا التصعيد”.

وفي حديثه عن أوكرانيا، أشار كيسنجر إلى أنه اعتبر في وقت سابق أن أفضل دور يمكن لهذا البلد أن يلعبه هو “دور شبيه بفنلندا” التي ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي، في حين “أفضل دور” لهذا البلد الآن، وبعد العملية الخاصة التي تنفذها روسيا، أعتقد انه تجب معاملة أوكرانيا كبلد عضو في الناتو، هذا ينبغي أن يتم بطريقة أو بأخرى، سواء بشكل رسمي أم لا”.

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