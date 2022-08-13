حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
الصورة من الارشيف

تسجيل 117 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ”كورونا” في 24 ساعة

2022-08-13 / 16:16
0
هبة بريس _ الرباط

اعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، تسجيل 117 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.263.373 حالة في المغرب.

مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7584 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.331.397 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

سجلت الفترة نفسها حالة وفاة واحدة ليبلغ عددها الإجمالي 16.268، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 208 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.245.986.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حاولا تهريب 190 كلغ من المخدرات.. 12 سنة سجنا ل”صحافيين” منتحلين صفة بفاس

حاولا تهريب 190 كلغ من المخدرات.. 12 سنة سجنا…

2022-08-13 / 16:55
Photo of استقالة ثقيلة تهز مجلس جماعة مكناس.. و الرئيس باحجي في ورطة..؟

استقالة ثقيلة تهز مجلس جماعة مكناس.. و الرئيس باحجي…

2022-08-13 / 16:45
Photo of “إنوي” تثير غضب المصطافين المغاربة بالشواطئ.. ومطالب بإصلاح “ريزو الأنترنت”

“إنوي” تثير غضب المصطافين المغاربة بالشواطئ.. ومطالب بإصلاح “ريزو…

2022-08-13 / 16:09
Photo of البنك الدولي: المغرب أكثر تعرضا للمخاطر الجيولوجية والمناخية

البنك الدولي: المغرب أكثر تعرضا للمخاطر الجيولوجية والمناخية

2022-08-13 / 14:06
Photo of شعب عربي يتصدر قائمة “الأكثر غضبا”..المغرب في هذا الترتيب

شعب عربي يتصدر قائمة “الأكثر غضبا”..المغرب في هذا الترتيب

2022-08-13 / 11:11
Photo of وجه بارزة ب”حركة 20 فبراير” ..اسامة الخليفي يحاول الانتحار في بث حي

وجه بارزة ب”حركة 20 فبراير” ..اسامة الخليفي يحاول الانتحار…

2022-08-13 / 10:12
Photo of طقس السبت ..جو حار بكل ربوع الوطن

طقس السبت ..جو حار بكل ربوع الوطن

2022-08-13 / 09:00
Photo of تاوريرت: شارجور” يتسبب في إحتراق منزل ويخلف وفاة مسن

تاوريرت: شارجور” يتسبب في إحتراق منزل ويخلف وفاة مسن

2022-08-12 / 23:41
Photo of “الديستي” يطيح ببطل فيديو الاعتداء على شرطي مرور بالدار البيضاء

“الديستي” يطيح ببطل فيديو الاعتداء على شرطي مرور بالدار…

2022-08-12 / 22:32
Photo of المخيم الصيفي بالبيضاء ..حفل استقبال على شرف الأطفال المقدسيين

المخيم الصيفي بالبيضاء ..حفل استقبال على شرف الأطفال المقدسيين

2022-08-12 / 21:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق