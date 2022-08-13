تسجيل 117 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ”كورونا” في 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط

اعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، تسجيل 117 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.263.373 حالة في المغرب.

مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7584 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.331.397 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

سجلت الفترة نفسها حالة وفاة واحدة ليبلغ عددها الإجمالي 16.268، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 208 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.245.986.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0