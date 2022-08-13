“إنوي” تثير غضب المصطافين المغاربة بالشواطئ.. ومطالب بإصلاح “ريزو الأنترنت”

هبة بريس _

أثارت شركة “إنوي” غضب المواطنات والمواطنين من المصطافين المغاربة في مجموعة من الشواطئ بشمال المملكة، حيث اشتكى العديد منهم من ضعف تغطية شركة “إنوي” الموجهة لشبكة الأنترنت على الهواتف الذكية.

وقام مجموعة من المصطافين المغاربة بنشر تعليقات غاضبة في صفحة شركة “إنوي” الرسمية على منشوراتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لكي تتجاوب الشركة ذاتها وتقوم بإصلاح التغطية الضعيفة لشبكة الأنترنت “الجيل الرابع والثالث”، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم الكبير من خدمات إنوي التي لم ترق لتطلعاتهم.

وجاء في أحد التعليقات الغاضبة من شركة إنوي: “اش هاد الريزو عند انوي اليوما”.

كما علق مواطن آخر متضرر من التغطية الضعيفة لشبكة الأنترنت، حيث قال: “الريزو والكونكسيون عندكم مقتولة اسميتكوم 0000”.

وقال مواطن آخر في أحد التعاليق: “نصيحة بلا ما تشارجي اينوي ريزو ولا اكفس”.

من جانبها، لم تتفاعل شركة ‘إنوي” مع المطالب العاجلة للمواطنين المغاربة، حيث لم تقم بإصدار أي توضيح بشأن الأسباب التقنية لضعف شبكة الأنترنت بالشواطئ المغربية الكائنة بشمال المملكة، كما أنها لم تُجر أي إصلاح مستعجل لتغطية الأنترنت، خاصة في الفترة الحالية التي يفضل فيها المغاربة التوافد على الشواطئ، من أجل قضاء العطلة الصيفية واغتنام أوقات رائعة رفقة أسرهم وعائلاتهم.

وسبق، أن أكد الإعلامي المغربي المصطفى العسري في تدوينة حصرية، أن تغطية شبكة إينوي المخصصة للأنترنت على الهواتف الذكية ضعيفة إلى مختفية في الشواطئ المتواجدة بين مدينتي المحمدية وبوزنيقة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العديد من زبناء مجموعة “إينوي” المتذمرين من خدماتها، قرروا تغيير خدمات الشركة وتعويضها بخدمات شركات منافسة، حيث أكدوا أنهم لا يمكن أن يؤدوا مبالغ مهمة مقابل شبكة تغطية لا تغطي بالشكل الأمثل كافة التراب الوطني.

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