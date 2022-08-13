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البنك الدولي: المغرب أكثر تعرضا للمخاطر الجيولوجية والمناخية

2022-08-13 / 14:06
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هبة بريس _ الرباط

كشف البنك الدّولي أن “المغرب من بين أكثر البلدان تعرُّضاً للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وبحسب تقديرات البنك الدولي فإن الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تتسبَّب في خسارة المغرب أكثر من 575 مليون دولار كل عام؛ وعلاوةً على ذلك، يُنذِر التوسع العمراني السريع وتغير المناخ بزيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.

وأشار البنك في تقرير له، أن مشروع “الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومواجهتها” ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ، بتعزيز جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.

وأضاف أنه لتحقيق هذه الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من المساعدة المالية والفنية، حيث يمول قرضان من البنك للإنشاء والتعمير برنامجًا شاملاً في المغرب، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه لعمليات إدارة مخاطر الكوارث.

وأوضح أن البرنامج يشجع الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، ويزيد من الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ويدعم نظام تأمين مبتكر ضد مخاطر الكوارث، يشمل كلا من القطاعين العام والخاص.

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تعليق واحد

  1. هل الحكومة واعية ومدركة بكل هذه المخاطر والكوارث الجيولوجية المحدقة بوطننا التي أعلن عنها البنك الدولي على الحكومة النهوض بجدية والعمل بكل ما يمكن القيام به لتجنب هذه الكوارث الطبيعية المحتملة التي تهدد بلادنا العزيزة

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