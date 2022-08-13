بعد شهر من اعتقاله.. الإمارات تفرج عن محامي خاشقجي

2022-08-13 / 13:15
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هبة بريس _ وكالات

أفرجت السلطات الإماراتية عن المحامي الأميركي، عاصم غفور، في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد نحو شهر من اعتقاله والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تبييض الأموال، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وقالت الصحيفة إن غفور كان متواجدا، السبت، في مطار دبي بانتظار رحلة إلى إسطنبول بعد إلغاء عقوبة السجن بحقه.

وكانت الإمارات احتجزت غفور في يوليو بعد إدانته غيابيا بتهم تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي، والحكم عليه بالسجن ودفع غرامة قدرها 1.36 مليون دولار ومصادرة الأموال التي قالت المحكمة إنه حولها بشكل غير قانوني عبر البلاد والبالغة نحو 4.9 مليون دولار.

لكن محكمة إماراتية ألغت، الأربعاء، حكم السجن بعد أن قدم غفور استئنافا مع الإبقاء على عقوبة الغرامة بحقه.

ونقلت الصحيفة عن فيصل محمود غيل، محامي غفور، أن السلطات أطلقت سراح موكله بعد دفع الغرامة، مضيفا أنه غادر على متن طائرة عائدة إلى الولايات المتحدة.

وتابع غيل أن غفور ليس هدفا حاليا لأي تحقيق وسيعود إلى ممارسة المحاماة.

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