برلمانية أمريكية سابقة تكشف هدف بايدن الحقيقي في الأزمة الأوكرانية

2022-08-13 / 13:01
0
هبة بريس _ وكالات

قالت تولسي غابارد عضو الكونغرس السابقة إن الهدف الحقيقي لتصعيد الولايات المتحدة للأزمة الأوكرانية ليس ما يسمى بالنضال من أجل الديمقراطية، بل الرغبة في تنفيذ انقلاب حكومي في روسيا.

وترى غابارد، التي شاركت في الحرب الأمريكية بالعراق، أن بلادها بقيادة الرئيس جو بايدن تحاول بكل طريقة ممكنة تصعيد الوضع في روسيا، بما في ذلك من خلال النزاع بالوكالة إذا لم تنجح الضغوط الاقتصادية.

وأضافت في مقابلة مع “فوكس نيوز”: “على الرغم من كل الجعجعة ودموع التماسيح، كان الديمقراطيون غير مبالين بتاتا بالأخلاق. ولا يهمهم بتاتا في الواقع الدفاع عن شعب أوكرانيا أو الدفاع عن الديمقراطية. الهدف هو تغيير النظام في روسيا وتأجيج الصراع لتقوية الناتو وإشباع شهوات الشركات الصناعية العسكرية. وبالنسبة لجو بايدن، يعني النظام العالمي الجديد بقيادة واشنطن. سيحاول بناء هذا النظام لو كان ذلك يعني وضعنا جميعا على شفا كارثة نووية”.

ووفقا لها، حتى الآن كانت الهجمات الاقتصادية الغربية على روسيا، تنتهي بشكل أفضل بالنسبة لها مقارنة بواشنطن، حيث خلق الرئيس الأمريكي ظروفا مثالية لارتفاع الأسعار، بذريعة دعم كييف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد شهر من اعتقاله.. الإمارات تفرج عن محامي خاشقجي

بعد شهر من اعتقاله.. الإمارات تفرج عن محامي خاشقجي

2022-08-13 / 13:15
Photo of مجلس النواب المصري يوافق على تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل وزاري موسع يشمل…

2022-08-13 / 12:41
Photo of الولايات المتحدة.. سلمان رشدي في وضع صحي حرج

الولايات المتحدة.. سلمان رشدي في وضع صحي حرج

2022-08-13 / 09:50
Photo of إنقاذ إيطالي قضى 8 ساعات تحت نفق منهار.. خطط للسرقة

إنقاذ إيطالي قضى 8 ساعات تحت نفق منهار.. خطط…

2022-08-13 / 09:42
Photo of القضاء الأمريكي يحقق في قضايا اعتداءات جنسية بأكبر كنيسة بروتستانتية

القضاء الأمريكي يحقق في قضايا اعتداءات جنسية بأكبر كنيسة…

2022-08-13 / 09:34
Photo of مصر.. مصرع 4 أشقاء خلال ري أرضهم

مصر.. مصرع 4 أشقاء خلال ري أرضهم

2022-08-13 / 09:27
Photo of الكاتب سلمان رشدي يتعرض للطعن على المسرح أثناء مناسبة في نيويورك

الكاتب سلمان رشدي يتعرض للطعن على المسرح أثناء مناسبة…

2022-08-12 / 21:10
Photo of العثور على جثث يُعتقد أنها لمهاجرين بين ليبيا والسودان

العثور على جثث يُعتقد أنها لمهاجرين بين ليبيا والسودان

2022-08-12 / 20:36
Photo of سبتة ..الشرطة توقف شخصين على إثر محاولة اغتيال بالسلاح الناري

سبتة ..الشرطة توقف شخصين على إثر محاولة اغتيال بالسلاح…

2022-08-12 / 19:48
Photo of هولندا.. مطار أمستردام يعتزم تعويض المسافرين المتضررين من الفوضى

هولندا.. مطار أمستردام يعتزم تعويض المسافرين المتضررين من الفوضى

2022-08-12 / 18:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق