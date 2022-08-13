قرار جديد من وزارة الحج السعودية لزائري المملكة

هبة بريس _ متابعة

قررت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، السماح لجميع التأشيرات ‏وكل القادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، أن يؤدوا فريضة العمرة.‏

وسمحت الوزارة للقادمين إلى السعودية من الحاصلين على تأشيرة أمريكا وبريطانيا ودول شنغن بأداء فريضة العمرة، وفقا لبيان لها.

أوضحت أنه “يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا ودول الشنغن، أن يؤدوا نسك العمرة بكل يسر وسهولة، بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة”.

وبيّنت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيانها أنه “يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية أن يؤدوا فريضة العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق “اعتمرنا”، وذلك أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقائهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات”.

وتأتي القرارات الجديدة تزامنا مع بدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444

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