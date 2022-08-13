مجلس النواب المصري يوافق على تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة

2022-08-13 / 12:41
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هبة بريس _ وكالات

وافق مجلس النواب المصري صباح اليوم السبت خلال جلسته العامة على تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة وزارية في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.

شملت التغييرات حقائب الإنتاج الحربي والري والصحة والتعليم العالي والهجرة والسياحة والآثار والتجارة والصناعة والطيران المدني والقوى العاملة والثقافة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام.

وتولى وزارة الإنتاج الحربي محمد صلاح الدين، ووزارة الري هاني سويلم، ووزارة التجارة والصناعة أحمد سمير صالح، ومحمود كمال عصمت وزيرًا لقطاع الأعمال العام.

وشمل التعديل تعيين خالد عبد الغفار وزيرا للصحة، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وسها سمير جندي وزيرة للهجرة والتعاون الدولي، وأحمد عيسي أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد عباس هاشم وزيرا للطيران، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة

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