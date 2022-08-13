شعب عربي يتصدر قائمة “الأكثر غضبا”..المغرب في هذا الترتيب

2022-08-13 / 11:11
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هبة بريس _ الرباط

تصدر بلد عربي تصنيف عام 2022 للشعوب الأكثر غضبا، الصادر عن مؤسسة الأبحاث “غالوب”، من خلال مسح شارك فيه آلاف الأشخاص حول العالم.

وحلّ لبنان في المركز الأول، حيث انتاب 49% من سكانه مشاعر سلبية، وجاءت تركيا في المركز الثاني بنسبة 48%، ثم أرمينيا في المرتبة الثالثة بنسبة 46%، حسبما ذكرت صحيفة “اليوم” السعودية.

وحلّ العراق في المركز الرابع بنسبة 46% أيضا، فيما جاءت أفغانستان في المركز الخامس بنسبة 41%، يليها الأردن بنسبة 35%.
وفي التصنيف الذي ضم أكثر من 100 دولة، سجلت السعودية نسبة غضب 20% بين مواطنيها، فيما سجلت مصر والمغرب بنسبة 25% و32% على التوالي لكل منهما.

يقيس المسح خمسة مشاعر أساسية لدى المواطنين، هي التوتر والحزن والغضب والقلق والألم النفسي. قال 48% من اللبنانيين إن المشاعر الخمسة تملكتهم جيمعها خلال الفترة بين النصف الثاني من عام 2021 وبداية عام 2022.

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‫2 تعليقات

  1. كلما ابتعدى الشخص من الله واراد امتلاك اكثر مما هو رزقه المكتوب فسيعيش معيشة ضنكة وسيتعب لا محالة وهذا ليس للمسلم فقط والامثلة كثيرة في المجتمعات.

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