A video grab from footage released by Algerian public television on June 2, 2021 shows Polisario Front leader Brahim Ghali at a military hospital in Algiers, following his return to Algeria after six weeks of medical treatment in Spain that unleashed a tetchy diplomatic standoff between Rabat and Madrid. - The leader of Western Sahara's independence movement returned to Algeria after six weeks of medical treatment in Spain that unleashed a tetchy diplomatic standoff between Rabat and Madrid. Algeria is the main supporter of the Polisario Front, which has for decades fought Morocco for the independence of Western Sahara, a desert region bigger than Britain which was a Spanish colony until 1975. (Photo by - / Algerian TV / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO /ALGERIAN TV" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

الخارجية الإسبانية أمام قرار جديد في قضية دخول” ابراهيم غالي “

2022-08-13 / 10:57
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هبة بريس _ الرباط

حث مجلس الشفافية الإسباني وزارة الخارجية على تقديم تقرير عن التواريخ التي صدر فيها التصريح بدخول زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي إلى إسبانيا، وكذلك التعليمات المعطاة لقوات الأمن المسؤولة عن مراقبة الحدود للسماح له بالدخول.

ونقلت صحيفة “دياريو ذي سيفيا” أن قرار المجلس، وهو هيئة رسمية، يأتي بعد أن رفضت وزارة الخارجية الإسبانية في وقت سابق الإفراج عن المعلومات بدعوى أن قضية غالي تحقق فيها محكمة رقم 7 في سرقسطة.

وتعللت الوزارة بواجب التحفظ وفقا للمادة 14-1 من قانون الشفافية والمادة 304 من قانون الملاحقة الجنائية.

وقالت الصحيفة إن صاحب شكوى ضد الوزارة، لم تذكر هويته، رفض تبرير الوزارة وتقدم بشكوى إلى مجلس الشفافية يدعي فيها أن المادة من قانون الإجراءات الجنائية لا تنطبق في هذه القضية. واتهم الوزارة أنها لم تقدم أمرا من المحكمة يخولها الحفاظ على سرية المعلومات.

وكشفت الحرة التي نقلت الخبر عن الصحيفة اعلاه أن وزارة الخارجية الإسبانية تخشى أن الكشف عن التواريخ وتفاصيل دخول غالي إلى إسبانيا يمكن أن تشكل ضررا على سرية عمليات صنع القرار، لكن المجلس أمرها بالكشف عن المعلومات رافضا مبرراتها.

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