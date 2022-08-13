وجه بارزة ب”حركة 20 فبراير” ..اسامة الخليفي يحاول الانتحار في بث حي

2022-08-13 / 10:12
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هبة بريس _ الرباط

في بث حي أقدم أسامة الخليفي، أحد أبرز الوجوه ب “حركة 20 فبراير ” على محاولة انتحار باستخدام مواد سامة.

وظهر الخليفي، في بث مباشر على صفحته الشخصية في “فايسبوك”، وهو يتناول مواد سامة، مودعا أصدقاءه ومعارفه.

وقال الخليفي، إنه أقدم على هذه الخطوة لأنه تعب وأضاف، “أودعكم جميعا لأرى إن كانت هناك راحة في الحياة الأخرى”.

وتابع الخليفي قائلا، “أودعكم أصدقائي وأتمنى أن تذكروني كما تذكرون أمواتكم بخير”.

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تعليق واحد

  1. الحمد لله لقد حفظ بلادنا من الخراب العربي..وماقام به هذا الشخص كالكلاب التي تتبع القوافل بالنباح..لانه لم يلتفت يوما الى اعداء البلاد الذين يكيدون كل رمشة عين لقضية وحدتنا الترابية الله الوطن الملك والموت للخونة والاعداء

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