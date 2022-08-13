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طقس السبت ..جو حار بكل ربوع الوطن

2022-08-13 / 09:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن يبقى الطقس حارا بالشمال الشرقي، وشرق الريف، والسايس، وهضاب الفوسفاط، وتادلة، والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع تشكل كثل ضبابية مصحوبة بقطرات متفرقة محلية في بعض مناطق السهول المحيطية والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء غائمة جزئيا خلال الصباح شمال غرب البلاد مع بعض القطرات المطرية المتفرقة، و نزول قطرات مطرية مع رعد وهبات رياح قوية في بعض المناطق بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، والمناطق المجاورة، وكذا بالريف، والسايس، والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية.

ويتوقع أيضا نزول قطرات متفرقة مع رعد محلي بأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار بالأقاليم الجنوبية، والجنوب-الشرقي وجنوب شرق المملكة، مع هبات رياح قوية نوعا ما فوق شمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 25 و32 درجة بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وشمال المنطقة الشرقية وشرق السايس و بالجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستكون ما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الغربية لمرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية وداخل سوس، وستكون ما بين 17 و32 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف بعض الارتفاع بالواجهة المتوسطية والمناطق الشرقية وبعض الانخفاض في باقي مناطق المملكة.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.

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