مخلفات المدير الجهوي للصحة المعفى مستمرة وتعيين اخر خارج الإطار بالمستشفى الاقليمي بإنزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفاجأ عدد من الأطر الصحية والإدارية بالمندوبية الاقليمية للصحة بانزكان ايت ملول بقرار اخر أصدره المدير الجهوي السابق للصحة سوس ماسة قبل إعفائه بشهور يتعلق بتعيين أحد المقربين منه رئيسا لقطب الشؤون التمريضية بمستشفى المختار السوسي الإقليمي بانزكان.

وحسب مصدر مقرب من القطاع فإن الشخص المعني “المقرب” من المدير الجهوي للصحة والذي تم تعيينه رئيس قطب الشؤون التمريضية بمستشفى إنزكان لا يتوفر حتى على شهادة البكالوريا علما أن تولي مثل هذه المهام يقتضي التوفر على الكفاءة والمؤهلات التقنية والعلمية إلى جانب فتح باب التباري في وجه كفاءات القطاع.

وأبرزت عدد من الأطر الصحية التي قضت عقود من الزمن في القطاع -حسب قولهم- على أن مثل هذه القرارات العشوائية التي يحكمها معيار الزبونية والمحسوبية لا يمكنها إلا أن تزيد من تردي الأوضاع داخل المستشفى الإقليمي لانزكان والقطاع الصحي عموما.

يشار انه من المنتظر ان تتفاعل المديرة الجهوية الجديدة للصحة “سليمة صعصع” مع هذه الملفات والقرارات التي وصفها أصحاب القطاع ب”العشوائية والمزاجية” معبرين عن ارتياحهم لتعيينها مؤخرا على رأس المديرية الجهوية لتصحيح الأوضاع وإرجاع الأمور إلى نصابها قصد تقديم الخدمات الصحية الجليلة للمواطنين تنزيلا للخطابات السامية لجلالة الملك محمد السادس.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0