تاوريرت: شارجور” يتسبب في إحتراق منزل ويخلف وفاة مسن

2022-08-12 / 23:41
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هبة بريس - تاوريرت

اندلع مساء اليوم الجمعة 12 غشت الجاري ،حريق وصفه شهود عيان ب“المهول” بأحد المنازل السكنية المتواجدة وسط مدينة تاوريرت بجهة الشرق.

وحسب مصادر محلية، فقد أتى الحريق على جميع مكونات المنزل، فيما تسبب في وفاة مسن اختناقا كان يتواجد بالمنزل لحظة اشتعال النيران.

ورجحت ذات المصادر، أن يعود سبب الحريق إلى تماس كهربائي سببه احتراق شاحن الهاتف.

هذا الحادث الذي يتكرر دائما، يطرح أكثر من سؤال و يتطلب من الجمارك تشديد الخناق على شواحن الهراتف غير الأصلية التي طالما تسببت في كوارث بالمغرب.

هذا وقد حلت عناصر الوقاية المدنية، حيث جرى إخماد الحريق بعد جهد جهيد، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى قصد تلقيه العلاجات الضرورية.

في ذات الصدد فتحت المصالح المختصة تحقيقا في القضية للوقوف على ظروفها وملابساتها.

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‫2 تعليقات

  1. كل التعازي والمواساة لأهله و أسرته، مزيد من الحدر بخصوص استعمال الأجهزة المنزلية سواء الكهربائية أو بالغاز

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