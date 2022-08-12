“الديستي” يطيح ببطل فيديو الاعتداء على شرطي مرور بالدار البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يومه الجمعة 12 غشت الجاري، من توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو وهو متلبس بحيازة دراجة نارية متحصلة من السرقة وتهديد موظف الشرطة أثناء تدخله لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.
وكان المشتبه فيه البالغ من العمر 24 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة ، قد تم ضبطه متلبسا بحيازة دراجة نارية متحصلة من عملية سرقة بالعنف، قبل أن يعمد لتهديد شرطي مرور بواسطة أداة راضة بغرض تسهيل فرار مشاركه في هذه الأفعال الإجرامية على متن الدراجة النارية المسروقة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات الأمنية المكثفة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمنطقة قروية بضواحي الجرف الأصفر.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.
3 تعليقات
شكرا لامننا الوطني على مجهوداته المبدولة في سبيل محاربة الجريمة و تحقيق الأمن والاستقرار بعدما تم ايقاف المتهم الأول الذي حاول الاعتداء على شرطي المرور اثر توقيفه رفقة صديق له كانا يحاولان سرقة دراجة نارية فشكرا للإدارة العامة للأمن الوطني وعلى رأسها السيد الحموشي الذي لا يتهاون في بدل المزيد من الجهود والتضحيات الجسام في سبيل استتباب الامن والطمأنينة في نفوس المواطنين فشكرا لكم اننا فخورون بكم
نعم فهنالك عدة اسخاص عليهم يقبضون الشرطة مع سرقة و اعتداؤ على شرطة المرور مع تهديد بسلاح و محاولة سرقة دراجة نارية مع فرار و تهديد الشرطة بسرقة موسوفة متحصل عليها لكن يقضة الامن المغربي عليهم يقبظون مع معلوماة متوفر من طرف االحت عن اامجرمون و تحية لرجال الأمن و شكرا
مادام من ااسوابق وهدد الامن ومتلبس وووووو عليه ان يسجن 40 سنة