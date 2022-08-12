“الديستي” يطيح ببطل فيديو الاعتداء على شرطي مرور بالدار البيضاء

2022-08-12 / 22:32
3
هبة بريس -

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يومه الجمعة 12 غشت الجاري، من توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو وهو متلبس بحيازة دراجة نارية متحصلة من السرقة وتهديد موظف الشرطة أثناء تدخله لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.

وكان المشتبه فيه البالغ من العمر 24 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة ، قد تم ضبطه متلبسا بحيازة دراجة نارية متحصلة من عملية سرقة بالعنف، قبل أن يعمد لتهديد شرطي مرور بواسطة أداة راضة بغرض تسهيل فرار مشاركه في هذه الأفعال الإجرامية على متن الدراجة النارية المسروقة.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات الأمنية المكثفة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمنطقة قروية بضواحي الجرف الأصفر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تاوريرت: شارجور” يتسبب في إحتراق منزل ويخلف وفاة مسن

تاوريرت: شارجور” يتسبب في إحتراق منزل ويخلف وفاة مسن

2022-08-12 / 23:41
Photo of المخيم الصيفي بالبيضاء ..حفل استقبال على شرف الأطفال المقدسيين

المخيم الصيفي بالبيضاء ..حفل استقبال على شرف الأطفال المقدسيين

2022-08-12 / 21:53
Photo of سدود جهة طنجة تسجل عجزا بأزيد من 300 مليون متر مكعب

سدود جهة طنجة تسجل عجزا بأزيد من 300 مليون…

2022-08-12 / 20:57
Photo of حملة “شواطئ نظيفة” قطاع ONEE يتعبأ لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

حملة “شواطئ نظيفة” قطاع ONEE يتعبأ لصالح الأشخاص ذوي…

2022-08-12 / 20:46
Photo of نقابة “مخاريق”تطالب الحكومة بتفعيل مخرجات اتفاق “30 أبريل “

نقابة “مخاريق”تطالب الحكومة بتفعيل مخرجات اتفاق “30 أبريل “

2022-08-12 / 20:24
Photo of الحسيمة..اعتقال شخص اعتدى على رجال الشرطة بآلة راضة

الحسيمة..اعتقال شخص اعتدى على رجال الشرطة بآلة راضة

2022-08-12 / 19:34
Photo of وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

2022-08-12 / 19:23
Photo of عثمان بنشافي…رحالة مغربي امزابي يبلغ الكركرات على متن دراجته الهوائية

عثمان بنشافي…رحالة مغربي امزابي يبلغ الكركرات على متن دراجته…

2022-08-12 / 18:29
Photo of المغرب يسجل 92 إصابة جديدة بـ”فيروس كورونا” في 24 ساعة

المغرب يسجل 92 إصابة جديدة بـ”فيروس كورونا” في 24…

2022-08-12 / 16:15
Photo of صحيفة ”: 12 دولة و22 جهاز أمن في الاتحاد الأوروبي أبرموا عقوداً للتزود ببرنامج “بيغاسوس”

صحيفة ”: 12 دولة و22 جهاز أمن في الاتحاد…

2022-08-12 / 16:12

‫3 تعليقات

  1. شكرا لامننا الوطني على مجهوداته المبدولة في سبيل محاربة الجريمة و تحقيق الأمن والاستقرار بعدما تم ايقاف المتهم الأول الذي حاول الاعتداء على شرطي المرور اثر توقيفه رفقة صديق له كانا يحاولان سرقة دراجة نارية فشكرا للإدارة العامة للأمن الوطني وعلى رأسها السيد الحموشي الذي لا يتهاون في بدل المزيد من الجهود والتضحيات الجسام في سبيل استتباب الامن والطمأنينة في نفوس المواطنين فشكرا لكم اننا فخورون بكم

  2. نعم فهنالك عدة اسخاص عليهم يقبضون الشرطة مع سرقة و اعتداؤ على شرطة المرور مع تهديد بسلاح و محاولة سرقة دراجة نارية مع فرار و تهديد الشرطة بسرقة موسوفة متحصل عليها لكن يقضة الامن المغربي عليهم يقبظون مع معلوماة متوفر من طرف االحت عن اامجرمون و تحية لرجال الأمن و شكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق