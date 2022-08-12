اتفاقية بين المغرب واسرائيل لتسليم المجرمين ومكافحة الارهاب

2022-08-12 / 22:20
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هبة بريس - الرباط

عزز المغرب وإسرائيل، علاقات التعاون الثنائي في المجال الأمني ووضع أسس شراكة أمنية تخدم المصالح المشتركة للبلدين ، والحهود المشتركة ضد الجريمة والارهاب .

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” ان زيارة كوبي شبتاي قائد الشرطة الإسرائيلية إلى المغرب افضت الى التوصل لعدة تفاهمات مع المغرب بشأن الحرب ضد الجريمة والإرهاب، بما في ذلك تبادل المعلومات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تسليم منتهكي القانون الإسرائيليين الفارين.

وأفاد بيان مشترك سابقا، بأن هذا اللقاء يأتي في إطار “زيارة العمل التي يقوم بها المفوض العام للشرطة الإسرائيلية على رأس وفد أمني إلى المملكة المغربية منذ الإثنين، وتستمر 5 أيام”.

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى “تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال الأمني، ووضع أسس شراكة أمنية تخدم المصالح المشتركة للمملكة المغربية وإسرائيل”.

كما تهدف الزيارة إلى تقاسم “التجارب والخبرات في سائر المجالات الأمنية، خصوصا في ميادين مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”، حسب البيان ذاته.

والشهر الماضي، قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بزيارة إلى المغرب تبعتها زيارة وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر.

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