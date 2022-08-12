الكاتب سلمان رشدي يتعرض للطعن على المسرح أثناء مناسبة في نيويورك

2022-08-12 / 21:10
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هبة بريس - وكالات

تعرض الكاتب البريطاني، سلمان رشدي ، الذي عانى سنوات من التهديدات بالقتل بعد كتابته رواية “آيات شيطانية”، لهجوم بالسكين أثناء اعتلائه المسرح لحضور فعالية ثقافية في ولاية نيويورك.

وكان الكاتب، الذي صدرت فتاوى بإهدار دمه، بصدد إلقاء محاضرة خلال فعالية لمؤسسة Chautauqua، حينما ركض رجل إلى خشبة المسرح وبدأ في طعنه.

ويعد سلمان رشدي أحد الكتاب الأكثر شعبية وإثارةً للجدل في القرن العشرين، وهو مؤلفٌ وروائي بريطاني هندي. كتب العديد من الروايات والقصص القصيرة التي استمرت في جذب اهتمام كلٍّ من النقاد والجمهور حتى الآن.

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