حملة “شواطئ نظيفة” قطاع ONEE يتعبأ لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

2022-08-12 / 20:46
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ع محياوي – هبة بريس

نظم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوم الأربعاء 10 غشت 2022 بشاطئ بوزنيقة، حملة توعوية وأنشطة رياضية وثقافية وفنية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتهدف هذه التظاهرة، التي تدخل ضمن برنامج “شواطئ نظيفة” الذي تديره مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، إلى توعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالقضايا البيئية وخصوصا التلوث البلاستيكي للبحار والمحيطات وغرس سلوك مسؤول بيئيًا تجاه السواحل والبيئة.

وبهذه المناسبة، فقد أنجز المكتب برنامجاُ ثرياُ ومتنوعاُ يضم أنشطة تعليمية ورياضية وثقافية وفنية لصالح المصطافين ذوي الاحتياجات الخاصة، تضمن ورش عمل للتوعية بالمحافظة على البيئة بمركز التثقيف البيئي بالقرية الترفيهية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشاطئ بوزنيقة وورش عمل إعادة تدوير النفايات، ومسابقات الرسم ومسابقات رياضية مع منح جوائز. كما شهد هذا الحدث مشاركة بطلين مغربيين دوليين فائزين في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

كما تم تنظيم مائدة مستديرة بشاطئ بوزنيقة على هامش هذا الحدث حول موضوع دور توعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في حماية البيئة، بمشاركة خبراء بيئيين وأطر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وأعضاء الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتندرج هذه الحملة في إطار الالتزام المستمر للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كمؤسسة مواطنة، للمساهمة في إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوعية المواطنين والمواطنات بأهمية الاستعمال العقلاني للموارد المائية والمحافظة على البيئة.

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