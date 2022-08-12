الميلودي مخاريق

نقابة “مخاريق”تطالب الحكومة بتفعيل مخرجات اتفاق “30 أبريل “

2022-08-12 / 20:24
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هبة بريس - الرباط

دعا الاتحاد النقابي للموظفين الحكومة بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات، والتزامات الحوارالاجتماعي التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي (30 أبريل ) .

وطالب الاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل ،خلال اللقاء الذي عقده يوم الخميس 11 غشت 2022، في بلاغ له ، بالتعجيل بإصدار مشروع القانون رقم 30.22 بتغييروتتميم الظهيرالشريف رقم 1.58.008 الصادرفي 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه بالإجماع (مجلس النواب في 25 يوليوز 2022 ومجلس المستشارين في 26 يوليوز 2022) الذي مكن الموظف الذي يولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها،وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل، الأمر الذي اعتبره الاتحاد المغربي للشغل، ثمرة نضال، ومطالبه الأساسية التي تمكن من انتزاعها خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي.

كما طالب الاتحاد النقابي في البلاغ ذاته ، بالتعجيل بإصدار مقترح القانون بشأن إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي، وأعوان الإدارات العموميةالتي لا تتوفرعلى مؤسسات للأعمال الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان (مجلس المستشارين في 05 يوليوز 2022، ومجلس النواب في 25 يوليوز 2022).

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