الحسيمة..اعتقال شخص اعتدى على رجال الشرطة بآلة راضة
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل جدي وسريع، مع مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 12 غشت الجاري، يظهر تدخل عناصر الشرطة بالزي الرسمي من أجل توقيف شخص في حالة اندفاع قوية، قاوم بشدة إجراءات ضبطه، وعرّض موظفي الشرطة لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة.
وقد أظهرت الأبحاث أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا مصالح الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، والتي تعود إلى تدخل عناصر الشرطة، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الخميس 11 غشت الجاري، من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية وأحدث حالة من الفوضى بالشارع العام، غير أنه واجه إجراءات الضبط وعنّف موظفي شرطة، قبل أن يتم توقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بمنزل أسرته بمدينة الحسيمة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه
تعليق واحد
اطالب من العدالة انزال اقصى العقوبات في حق هذا المجرم الذي اعتدى على رجال الشرطة أثناء مزاولة مهامهم بالشارع العام لأننا في دولة الحق والقانون علينا احترام رجال الشرطة هؤلاء هم من يسهرون على امننا وحماية ممتلكاتنا واستتقرار بلادنا لذلك نرفض مثل هذه الفوضى وهذا التهور الجنوني من طرف بعض المجرمين لا بد من توقيفهم ومتابعتهم