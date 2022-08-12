صورة لشخص يعتدي على عناصر الشرطة بالحسيمة

الحسيمة..اعتقال شخص اعتدى على رجال الشرطة بآلة راضة

2022-08-12 / 19:34
1
هبة بريس -

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل جدي وسريع، مع مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 12 غشت الجاري، يظهر تدخل عناصر الشرطة بالزي الرسمي من أجل توقيف شخص في حالة اندفاع قوية، قاوم بشدة إجراءات ضبطه، وعرّض موظفي الشرطة لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة.

وقد أظهرت الأبحاث أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا مصالح الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، والتي تعود إلى تدخل عناصر الشرطة، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الخميس 11 غشت الجاري، من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية وأحدث حالة من الفوضى بالشارع العام، غير أنه واجه إجراءات الضبط وعنّف موظفي شرطة، قبل أن يتم توقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بمنزل أسرته بمدينة الحسيمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شعب عربي يتصدر قائمة “الأكثر غضبا”..المغرب في هذا الترتيب

شعب عربي يتصدر قائمة “الأكثر غضبا”..المغرب في هذا الترتيب

2022-08-13 / 11:11
Photo of وجه بارزة ب”حركة 20 فبراير” ..اسامة الخليفي يحاول الانتحار في بث حي

وجه بارزة ب”حركة 20 فبراير” ..اسامة الخليفي يحاول الانتحار…

2022-08-13 / 10:12
Photo of طقس السبت ..جو حار بكل ربوع الوطن

طقس السبت ..جو حار بكل ربوع الوطن

2022-08-13 / 09:00
Photo of تاوريرت: شارجور” يتسبب في إحتراق منزل ويخلف وفاة مسن

تاوريرت: شارجور” يتسبب في إحتراق منزل ويخلف وفاة مسن

2022-08-12 / 23:41
Photo of “الديستي” يطيح ببطل فيديو الاعتداء على شرطي مرور بالدار البيضاء

“الديستي” يطيح ببطل فيديو الاعتداء على شرطي مرور بالدار…

2022-08-12 / 22:32
Photo of المخيم الصيفي بالبيضاء ..حفل استقبال على شرف الأطفال المقدسيين

المخيم الصيفي بالبيضاء ..حفل استقبال على شرف الأطفال المقدسيين

2022-08-12 / 21:53
Photo of سدود جهة طنجة تسجل عجزا بأزيد من 300 مليون متر مكعب

سدود جهة طنجة تسجل عجزا بأزيد من 300 مليون…

2022-08-12 / 20:57
Photo of حملة “شواطئ نظيفة” قطاع ONEE يتعبأ لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

حملة “شواطئ نظيفة” قطاع ONEE يتعبأ لصالح الأشخاص ذوي…

2022-08-12 / 20:46
Photo of نقابة “مخاريق”تطالب الحكومة بتفعيل مخرجات اتفاق “30 أبريل “

نقابة “مخاريق”تطالب الحكومة بتفعيل مخرجات اتفاق “30 أبريل “

2022-08-12 / 20:24
Photo of وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

2022-08-12 / 19:23

تعليق واحد

  1. اطالب من العدالة انزال اقصى العقوبات في حق هذا المجرم الذي اعتدى على رجال الشرطة أثناء مزاولة مهامهم بالشارع العام لأننا في دولة الحق والقانون علينا احترام رجال الشرطة هؤلاء هم من يسهرون على امننا وحماية ممتلكاتنا واستتقرار بلادنا لذلك نرفض مثل هذه الفوضى وهذا التهور الجنوني من طرف بعض المجرمين لا بد من توقيفهم ومتابعتهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق