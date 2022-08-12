جون أفريك :تعديل حكومي مرتقب قد يعصف بوزيرين في حكومة أخنوش

هبة بريس - الرباط

قالت مجلة “جون أفريك “، أن تعديلا حكوميا مرتقبا بالمغرب نهاية شهر غشت الجاري ، سيقتصر على حقائب وزارية بعينها على أن يشمل التعديل أسماء أخرى داخل حكومة عزيز أخنوش .

واضافت المجلة نقلا عن مصادرها ، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي المنتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة هما الإسمان المرشحان بشكل أكبر لمغادرة الحكومة.

وبحسب المجلية المهتمة بالضؤون الافريقية ، فان هذا التعديل الحكومي قد تقرر عقب اجتماع سري جمع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمستشار الملكي فؤاد علي الهمة في 5 غشت الجاري.

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