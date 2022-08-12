جون أفريك :تعديل حكومي مرتقب قد يعصف بوزيرين في حكومة أخنوش

2022-08-12 / 19:20
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هبة بريس - الرباط

قالت مجلة “جون أفريك “، أن تعديلا حكوميا مرتقبا بالمغرب نهاية شهر غشت الجاري ، سيقتصر على حقائب وزارية بعينها على أن يشمل التعديل أسماء أخرى داخل حكومة عزيز أخنوش .

واضافت المجلة نقلا عن مصادرها ، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي المنتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة هما الإسمان المرشحان بشكل أكبر لمغادرة الحكومة.

وبحسب المجلية المهتمة بالضؤون الافريقية ، فان هذا التعديل الحكومي قد تقرر عقب اجتماع سري جمع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمستشار الملكي فؤاد علي الهمة في 5 غشت الجاري.

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‫5 تعليقات

  3. يجب توقيف وزير التعليم العالي الذي باع طلبة حرب أوكرانيا لجامعات غربية مقابل رشاوي ومنعهم من جامعات المغرب

  5. هذه اخبار مفرحة ونتمنى ان تشمل مسؤولين آخرين لانهم لم يكونوا في المستوى المنشود الذي كنا نتمناه ونترقبه منهم بحيث خلقوا العديد من الازمات والصدامات في الوقت الذي كان عليهم الاهتمام بشؤون المواطنين وايجاد حلول لمشاكلهم وتلبية مطالبهم العادلة انها بادرة طيبة

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