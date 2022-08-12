هولندا.. مطار أمستردام يعتزم تعويض المسافرين المتضررين من الفوضى

2022-08-12 / 18:10
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هبة بريس - وكالات

أعلن مطار سخيبول في أمستردام، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا، في بيان أنه سيدفع تعويضات للركاب الذين فوتوا رحلاتهم بسبب طوابير الانتظار الطويلة في ظل الفوضى التي شابت فصل الصيف.

مثل العديد من المطارات الأخرى في أوروبا، عانى مطار سخيبول من اضطرابات كبيرة في الأشهر الأخيرة بسبب نقص الموظفين بينما يتعافى قطاع الطيران من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار سخيبول ديك بنشوب في بيان صدر مساء الخميس: “انتظر عددٌ كبير من الناس بفارغ الصبر لتمضية عطلتهم في الخارج لاسيما بعد عامين من كوفيد. نحن آسفون جداً لأن بعض الأشخاص لم يتمكنوا من السفر بسبب طوابير الانتظار الطويلة على نقاط التفتيش الأمني”.

وأكد المطار الهولندي أن نظام تعويض وُضع بعد استشارة مجموعة مستهلكين هولنديين، سيسدّد التكاليف التي تكبدها المسافرون الذين فوتوا رحلاتهم بين 23 نيسان (أبريل) و 11 آب (أغسطس).

تشمل التكاليف حجز رحلة جديدة، وإيجاد رحلة أخرى أو وسيلة نقل أخرى، بالإضافة إلى تكاليف الإقامة بالقرب من سخيبول.

ومُنح المسافرون المعنيون مهلة لغاية 30 أيلول (سبتمبر) لتقديم طلب تعويض.

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